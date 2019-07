Sergio, la pareja sentimental de Dana, niega en todo momento su relación con la desaparición y señala a un "amigo íntimo" de esta como responsable de la marcha de su mujer, con la que tenía un bebé de 7 meses. Asegura que este hombre, al que apoda 'el prestamista' le hizo un préstamo para su negocio y ahora le reclamaba el dinero. Lo que tendría agobiada a Dana.

La Guardia Civil ha registrado el domicilio de Sergio en busca de pruebas que puedan arrojar luz al caso y ya han batido un kilómetro a la redonda en las inmediaciones del domicilio conyugal.

En su búsqueda de pruebas los agentes descubrieron que Sergio había limpiado su casa con lejía después de la desaparición de su mujer. Él asegura que lo hizo para repeler una plaga de hormigas que tiene en casa. Esta es la explicación que dio al equipo de 'Espejo Público' sobre el uso de productos de limpieza:

"La otra noche cuando llegué ese día no había echado lejía, todo lleno de hormigas...Yo siempre echo un 'chorreón' en la puerta de lejía o de agua fuerte y eso las repele. Aún así, entran. Y es que allí, que yo dejo la puerta abierta, los gatos entran, el perro... pues yo desinfecto con lejía. Lo que limpia de toda la vida de Dios es la lejía, y ahora que yo haya limpiado la casa, que yo la limpio todos los domingos, hago limpieza a fondo porque entre semana no me da tiempo. Ahora ya por eso... ¿Seré un guarro que es peor no?".

La investigación sigue abierta y no se descarta ninguna hipótesis para encontrar a Dana Leonte, desaparecida el pasado 12 de junio.