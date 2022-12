Nos adentramos en la casa navideña más viral del momento; ¿quieres conocerla?

En la casa de Jose se respira la navidad antes de que llegue, y por supuesto antes de entrar por la puerta. El alto coste de la luz no ha podido con el espíritu navideño de este vecino de Carabanchel, que a juzgar por sus palabras, de momento, no teme el recibo de la factura que le llegará de cara a enero de 2023; “No me preocupa la factura del mes de enero porque son luces led, además vamos calculando el consumo a través de una aplicación en el móvil. Claro que si supiese que no la puedo asumir apagaría las luces”, nos confiesa este apasionado de la navidad.

José le abrió las puertas de su casa a Espejo Púbico para que disfrutásemos no solo de la impresionante fachada multicolor, sino también de la decoración de algunas de sus habitaciones; “Empecé a poner luces y decorar hace casi un mes, justo después de Halloween”, cumplir un sueño lleva su tiempo y él lo ha conseguido.

Nuestro invitado ha pensado en todo, por eso encender y apagar tantísimas luces puede hacerlo a base de voz, este fan de la navidad utiliza una aplicación de Google para dar la orden de encendido y apagado.

Como es de suponer, para ahorrar energía, durante el día no suele encenderlas y es al anochecer cuando procede al alumbrado. José recuerda que el año pasado en estas mismas fechas pagó 129 euros por la factura de la luz. Posiblemente esa factura se incremente, pero espera que sea poca la diferencia.

Por otra parte, Jose nos confiesa que sus vecinos están muy contentos con su iniciativa decorativa, por lo que es de preveer, que si la factura de la luz no le da un susto, repetirá en las próximas navidades.

Como mínimo se lleva el reconocimiento de muchos twitteros, que a base de visualizaciones han hecho viral el video de su alegre y llamativa iluminación navideña.