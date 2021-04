Las dos cosas que aprendió la niña de 7 años que ha salvado la vida a su madre cuando sufrió una hipoglucemia en Sevilla

La propia Alba contaba lo ocurrido. Estaba dormida y escuchó el quejido de su madre, llamó al médico, le dio al botón SOS y le dijo la calle en la que vivía. Llegó la Guardia Civil y les dio las llaves para que pudieran abrir la vivienda

Espejo Público ha hablado con Nuria y Álvaro, padres de la menor. Cuenta la progenitora que es diabética y tiene frecuentes episodios de hipoglucemia pero nunca le había pasado con ella.

Estaban las tres solas en casa, ya que su marido es militar. "Me acosté y no desperté", recuerda. La pequeña intentó desbloquear el teléfono con el reconocimiento facial pero no pudo. Le saltó la opción de SOS y pidió ayuda. Cuando llegaron los agentes de la Guardia Civil ella les facilitó las llaves para entrar en la vivienda.

Cuenta Álvaro, el padre de la pequeña, que debido a la dolencia de la madre desde muy pequeña le contaron que tenia que aprender dos pautas: el nombre de la calle donde vivía y cómo llamar al 112. "A la vista está que lo ha hecho estupendamente", señalaba el progenitor.

