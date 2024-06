Un neurólogo analiza los lapsus del presidente de EEUU Joe Biden y revela su informe médico

El G7 se ha reunido este fin de semana en Italia y han invitado por primera vez al Papa a asistir a esta cumbre. Y uno de los momentos más comentados es el saludo del presidente Joe Biden al papa Francisco: el presidente americano parece que apoyó su frente en la del Papa durante unos segundos. Un encuentro cálido lo definió un portavoz de la Casa Blanca. La cumbre también nos dejó la imagen de un presidente de los EEUU algo despistado. Mientras los líderes del G7 prestaban atención a un paracaidista, Joe Biden fue a atender a otro de ellos hasta que Meloni fue a su encuentro. Pero esa imagen que está sirviendo de munición a los republicanos cambia si abrimos el plano. Ahí ven que Biden sí estaba pendiente de los paracaidistas y es a ellos a los que se dirige cuando levanta el pulgar.

En otra escena, mientras todo el público, con la vicepresidenta Kamala Harris a la cabeza, se mueve al son de la música, el líder americano, muy estático, llamó la atención de los medios. Días antes, en la celebración del octogésimo aniversario del desembarco en las playas de Normandía, Biden intentó sentarse en una silla…que no tenía.

Hablan los neurólogos

Estamos viendo que el presidente americano sufre con frecuencia lapsus en sus discursos, que está desorientado, le falta coordinación. ¿son síntomas de la edad o puede ser algo más? David Ezpeleta, médico neurólogo asegura que para tener una opinión clara primero debería explorar al paciente en persona.

"A medida que pasan los años ciertos cargos se convierten en símbolos. Sí se puede ejercer porque la historia nos lo demuestra: Entiendo que hay personas que están detrás y son los responsables de que las cosas funcionen. No me parece muy problemático". Biden tiene 81 años, el Papa Francisco 88 años, la Reina Isabel segunda falleció con 96 años. ¿Qué nos debería llamar la atención? "Que tomen decisiones no acertadas o problemas públicos muy palmarios. Hasta ahora son fragmentos que veces se sacan de contexto".

Ezpeleta dice que "Pueden ser incluso manipulados. Hay vídeos que pueden ser fakes. Si uno se atiene a los mensajes oficiales de la Casa Blanca y a su informe médico que se publicó hace unas semanas veremos que Joe Biden tiene apneas del sueño, artrosis y poco más. Si nos atenemos a eso está capacitado para gobernar".