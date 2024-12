La Navidad, el mejor aliado del vino: así es como debemos beberlo y conservarlo para no echarlo a perder

"El vino tinto tiene mayor cantidad de taninos y eso va hacer que se conserve más tiempo que el blanco. El blanco debemos beberlo en unos 2 o 3 días. El tinto puede aguantar hasta una semana, aunque lo ideal es acabar una botella de vino siempre que la abramos". Es el consejo categórico del sumiller Alberto Sánchez, que ha descorchado en el plató de Espejo Público uno de los manjares líquidos de este país para explicar los detalles que no podemos pasar por alto a la hora de consumir vino en estas fechas.

"Una vez pasa ese tiempo, en nariz ya va a dar notas oxidativas y lo mejor es que lo usemos para cocinar". Así, aclara el experto que los tiempos de oxidación del vino son muy concretos y vamos a notar en olor y sabor que el caldo está 'picado'.

Una correcta conservación

¿Dónde guardar la botella si no la hemos acabado? "La mejor manera de conservarlo es el frigorífico, a una temperatura baja de 5-6 grados, con el corcho puesto para que no entre más oxígeno y con la botella de pie para evitar la oxidación". El especialista en catas y maridaje desmonta así algunos tópicos como el de 'tumbar' la botella a la hora de guardarla si no hemos terminado de beberla.

Bien servido, sabe mejor

¿Cuáles son las 'técnicas más sofisticadas para su consumo? "El coravin es la solución a nuestros problemas. Nos permite, sin extraer el corcho, servir una copa de vino". Este artilugio permite verter el vino sin quitar el corcho de la botella.

Los sumillers apuestan por este tipo de extracción para una óptima experiencia a la hora de degustar nuestros vinos. "A medida que se extrae a través de una aguja, se sustituye por gas argón, lo que garantiza que el oxígeno nunca entre en contacto con el vino restante".

En días donde se amontonan las comidas y cenas copiosas, esta es la mejor forma de servirlo para que nuestros caldos se conserven manteniéndose tan frescos como en el momento de descorchar la botella.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.