Naiara convive con cinco identidades más dentro de su cuerpo: "Algunos me autolesionan"

Naiara tiene Trastorno de identidad disociativo (TID), antes conocido como Trastorno de Personalidad Múltiple. Este trastorno surge a partir de un trauma. "En mi caso fue un trauma de abuso sexual y bullying", nos explica en el plató de Más Espejo.

No recuerda la primera vez que le sucedió, pero sí que encontró indicios "buscando en cosas de la infancia, encontré dibujos de una de las identidades Kyoki, que son de escalada, cuando yo tengo pánico a las alturas".

Naiara convive con cinco identidades más dentro de su cuerpo. Ella es la identidad principal, tiene 22 años, pero también está Kang de 22, Kyoki de 19, Alex de 24, Mike de 25 y Evan de 16. Las identidades también tienen diferente género, orientaciones sexuales e incluso gustos.

Lleva muchos años en terapia por este trastorno y "llegué a pensar que estaba loca". Cuando sus identidades aparecen sufre amnesia. Algunas de ellas son "identidades persecutoras" como Kyoki y Evan, que son agresivas con ella. "Autolesiones, constantes gritos, insultos", nos cuenta. "El año pasado tuve cortes en los brazos y no me di cuenta de que me los hice hasta que aparecí en un charco de sangre. Fue Dante, una identidad que se hace daño. Él pinta, yo no sé pintar" nos explica.

"He sufrido traumas como la violación o la trata"

Las identidades pueden aparecer en cualquier momento, pueden aumentar o desaparecer y ella no lo controla: "suelen aparecer en momento de mucho estrés o tensión". Cuando esto sucede, Naiara puede cambiar por completo, "puede cambiar el timbre de voz, la manera de actuar o personalidad, puede cambiar la manera de hacer las cosas, incluso habilidades". Los cambios son aleatorios en el tiempo, pudiendo incluso cambiar de identidad varias veces en un mismo día. Se trata de un trastorno que a Naiara le ha dificultado mucho a la hora de relacionarse en su vida y tuvo que dejar la carrera porque no podía hacer vida normal.

Elliot también sufre este trastorno, tiene 22 identidades. "He sufrido varios traumas en mi vida como la violación o la trata de personas" nos cuenta, "eso hizo que me fragmentara, que mi cerebro dijera 'esto no lo puede soportar Elliot', lo va a soportar otra identidad que si lo pueda soportar". Ahora las tres identidades que más aparecen son "Peque que tiene 5 años, Ismael 14 y Damián 13" nos describe.

"No te dan una baja porque una identidad no quiera ir al trabajo"

Algunas identidades tienen características totalmente diferentes: "Ismael tiene muy buena autoestima, yo no, es muy egocéntrico. A mí me gustan los chicos y a Ismael le gustan las chicas".

Elliot tiene amnesia disociativa, cuando una identidad sale él no recuerda nada. Como Naiara, este trastorno le ha dificultado hacer vida normal: "Te limita mucho a la hora de trabajar, a la hora de estudiar, a la hora de hacer amigos, incluso. No te pueden dar una baja porque una identidad no quiera ir al trabajo".

Elliot ha tenido varios intentos de suicidio por este trastorno y ha estado incluso en coma. "Las niñas que son unas identidades, que son chicas, se intentaron suicidar una vez" nos confiesa.