"A nadie le gusta perder un hijo"

Nada que ver este Feliciano con el que otro Feli que escribió el desafortunado mensaje en Facebook supuestamente dirigido a María José Suárez. En sus primeras declaraciones frente a una cámara, el tenista se ha mostrado más dolido y cauto.



El deportista parece así más afectado de lo que dío a entender tras conocer el aborto de su ex novia. Aunque sigue manteniendo las distancias con la modelo.



Mientras, María José supera este duro golpe rodeada de los que más quiere. La modelo continúa en Ibiza, refugiada en su familia y amigos. Tras anular algunos contratos, la ex del tenista se muestra seria y pensativa. Visiblemente tocada, no sólo por la pérdida del bebé, sino posiblemente también por el rifi rafe con Feliciano y el cruce de acusaciones entre ambos. Ahora parece que han decidido continuar con su vida, cada uno por su lado.