Nacho Abad pide que no se difunda la autopsia de las niñas de Tenerife

Prosigue la búsqueda de los cuerpos sin vida de Anna, 1 años, y Tomás Gimeno, el parricida que terminó con la vida de sus dos hijas en Tenerife y después las lanzó al mar. Todos los indicios apuntan a que tras arrojar a las pequeñas al agua Tomás se sumergió con el cinturón de pesos para quitarse la vida.

El hallazgo del cuerpo sin vida de la pequeña Olivia, de 6 años, ha aportado luz a una desaparición que fue denominada de alto riesgo desde el principio pero en la que faltaban conexiones para poder reconstruir qué pasó la tarde del 27 de abril entre Tomás Gimeno y sus dos hijas.

"El resultado de la autopsia no aporta nada al caso estando Tomás Gimeno en paradero desconocido"

Se ha hecho público el análisis preliminar de la autopsia de Olivia. Se establece que la pequeña murió de un edema pulmonar. Una causa de la muerte que pudo ser originada por múltiples factores, incluido un infarto, tal y como aseguraba el forense Francisco Etxeberría.

El periodista de Espejo Público Nacho Abad ha reflexionado acerca de los resultados de la autopsia de la niña. Cree que no debería hacerse público el resultado definitivo ya que no aporta nada al caso y más teniendo en cuenta que Tomás Gimeno se encuentra en paradero desconocido. Si Gimeno fuera juzgado el modo en el que terminó con la vida de las niñas podría determinar su pena con la justicia pero al no ser así Abad cree que noe s necesario que se haga público el motivo.

