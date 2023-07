Multas de 50 euros por dejar la sombrilla en la playa sin estar presente

Conseguir primera línea de playa se ha convertido en una guerra. Desde el inicio de la temporada de verano, reservar sitios en playas mediante la colocación temprana de sombrillas y sillas ha sido motivo de preocupación para los veraneantes y las autoridades. Esta práctica ha causado conflictos entre los bañistas y ha limitado el acceso a lugares deseables para aquellos que llegan más tarde al lugar. Las multas por dejar sombrillas u otros objetos para reservar espacio en la playa pueden variar, pero en general, pueden llegar a recibir multas de hasta 300 euros. Las autoridades señalan que la cuantía de la multa se establece con el propósito de disuadir a los infractores y fomentar un comportamiento más responsable y respetuoso en las playas.

En Espejo Público nos hemos desplazado a las playas de Málaga donde algunos vecinos nos comentaba que "se quedan puestas las sombrillas y no aparece nadie para retirarlas" Además son fechas de muchos turistas que aprovechan para coger sitio, algo que provoca malestar en los residentes que nos aseguran que "tienen el privilegio de ese sitio" provocando que los demás "no se puedan levantar más tarde de las ocho de la mañana porque sino ya no tienen sitio"

Medidas en las playas

Las medidas han sido bien recibidas por algunos vecinos "me parece bien porque no hay derecho a que este todo lleno, se vayan a comer y dejen todo por ahí." Los bañistas más madrugadores ya no pueden reservar sus sitios porque a día de hoy tiene multas estas acciones. El tiempo estimado de espera por parte de la policía para ver si el bañista acude a por sus pertenencias es de una hora, tiempo suficiente para dar un paseo por la playa, acudir a cualquier chiringuito o restaurante o incluso volver a casa a comer y regresar a la playa. Finalizado el tiempo de espera, si la persona no vuelve a por sus pertenencias, procederán a llevarse los objetos de playa como sombrillas o sillas a las dependencias municipales, allí los dejan hasta 10 días y si nadie acude a por ellos, con el tiempo son destruidos.

En definitiva, con estas medidas, las autoridades buscan garantizar un ambiente más amigable y equitativo en las playas, donde todos los ciudadanos y turistas puedan disfrutar de nuestros hermosos paisajes costeros sin preocupaciones ni conflictos innecesarios. El mensaje es claro: La reserva de espacios en la playa mediante sombrillas no será tolerada, y aquellos que la infrinjan deberán enfrentar las consecuencias económicas.