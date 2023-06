Miss Murcia denuncia ataques racistas: "La gente tiene la libertad de hacer tanto daño"

"Tendría que ser española, de raíces murcianas. Diría lo mismo si nos representara una china". Son algunos de los mensajes que recibe la aspirante a Miss Universo España en redes sociales. Ella es murciana, pero ha recibido mensajes que la juzgan por su tono de piel. Sin embargo, Athenea con una sonrisa en la cara apunta en el programa Espejo Público que esos mensajes le dan fuerzas para luchar y normalizar la situación.

“Madre mía, si de murciana no tiene nada”

La joven modelo llena de ilusión por el certamen responde a todos los comentarios defendiendo que “una murciana tiene que ser alguien que ame nuestra región y que la defienda a capa y espada”. Athenea ama su tierra, cuando sale de viaje, independientemente en el país que esté, ella defiende el lugar destacando sus peculiaridades, aunque “no sea la ciudad más turística de España”, responde en la entrevista.

“En España hay 2000 delitos de odio y 500 por racismo al año”

Este episodio no ha sido un caso aislado. En 2013 le nombraron Miss World Murcia, donde también recibió varios ataques. “Como las redes antes no estaban tan en auge, no hacían ruido”. Sin embargo, la tecnología ha crecido y hacen que la tecnología sea un altavoz en el que estamos minuto a minuto comentando, aunque no siembre son críticas constructivas. Los comentarios suelen escribirse en total anonimato así el usuario queda impune. Las cuentas donde se publican los mensajes destructivos sueles ser generalmente robot o cuentas falsas, también conocidos como “bots”.

La abogada Beatriz de Vicente confirma que 1 de cada 4 delitos se producen en internet, que es un mundo paralelo. A su vez, la conductora del programa, Susanna Griso se pregunta ¿por qué tenemos que discutir con estas máquinas?

“¿Murciana? Sí, en mi pueblo son todas como ella, ja ja ja”

Los comentarios han sorprendido a los tertulianos de Espejo Público. Sin ninguna duda, han coincidido que tener una representación de una chica con la belleza de Athenea es todo un lujo.

“La gente tiene la libertad de hacer tanto daño” afirma la modelo que, a pesar de las críticas, las afronta con una actitud impecable, pero, no comprende el escaso respecto que hay en la sociedad.