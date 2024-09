Miss Cataluña visita el plató de Espejo Público tras su error viral: "Tenemos que reírnos todos de nosotros mismos"

Lara Doval ha visitado el plató de Espejo Público tras su lapsus en el certamen de belleza Miss Universo España. "¿Cuántas veces has visto la secuencia?", le ha preguntado Susanna a la miss, que ha confesado que únicamente una.

La hemos conocido por esa respuesta viral pero hoy hemos podido conocer más sobre la joven. Tiene 21 años y es una apasionada del baile, por eso estudia danza en el Instituto de las Artes de Barcelona y también es profesora. Habla cinco idiomas y reconoce que empezó en el mundo de las misses por la modelo de la canción "Despacito", quien fue Miss Universo.

"Fue fallo mío no pedir que me repitiesen la pregunta"

"Yo entendí notabilidad y hasta la mañana siguiente ni siquiera era consciente de lo que había pasado". Lara admite que no entendió bien la pregunta y que debería haber pedido que le repitiesen la pregunta pero no lo hizo al ser algo que no está bien visto. En plató han debatido sobre el descenso de la natalidad, pregunta que le hicieron a la miss en el concurso. Ella considera que es un síntoma de que la sociedad ha mejorado porque así pueden permitirse trabajar fuera de casa. Susanna ha comentado que también es un problema porque la sociedad cada vez está más envejecida. "Que le demos a la mujer las oportunidades que necesita y que entonces ella pueda permitirse tener una carrera y los hijos que quiera" ha concluido Lara.

Nuestra colaboradora, Laura Fa, ha irrumpido en plató para criticar duramente los concursos de belleza. "Venderlo como algo que nos va a dar espacio a nosotras me parece de una simpleza muy perjudicial para las mujeres. Valemos mucho más que nuestro físico".

Y aunque Lara le ha dado la razón considera que todas las mujeres que participan en los certámenes son bellas, por lo que la oratoria es una de las razones más importantes para elegir a la ganadora. Y defiende que el mundo del modelaje ha evolucionado mucho desde los noventa y que hay mucha más variedad.