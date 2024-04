El ministro Torres, sobre las comparecencias en el Senado: "Vimos un 'show', en el que además participó Pere Aragonès"

Ángel Víctor Torres intervenía en el programa, la mañana de este martes, desde el Palacio de la Moncloa, poco antes de que se celebrara el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. A éste debía atender como máximo responsable de la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática, dos de los asuntos que están copando la mayoría de titulares sobre política nacional.

¿Malestar en el Gobierno?

Según algunas informaciones, la comparecencia del actual 'president de la Generalitat de Catalunya', Pere Aragonès del lunes en el Senado habría causado reacciones contrarias dentro del ejecutivo. Respecto a ello, el ministro afirmaba tajante que se trataría de "una representación, primero a petición del Partido Popular, que pretende utilizar las instituciones [...] para criterios y postulados partidarios. Un 'show', en el que además participó Pere Aragonès".

Sobre el contendido de las declaraciones de Aragonès, según Susanna Griso, las expectativas eran que acudiera a la cámara alta "a burlarse, a 'trolear' al Partido Popular, pero acabó burlándose de la poca palabra que tiene el presidente del Gobierno".

El que también fuera expresidente de Canarias consideraba, que lo manifestado por el presidente de Cataluña, se enmarcaría en la precampaña de las elecciones autonómicas catalanas del próximo 12 de mayo y manifestaría "un planteamiento errado". En opinión de Torres, la comparecencia de Aragonès proporcionaba "materia para poder criticar al Partido Popular, y se ha equivocado".

El periódico 'El Mundo' publicaba este martes que el PP podría llevara ante la justicia al presidente Pedro Sánchez, ante lo que Ángel Víctor Torres aseguraba: "Lo que pretende el Partido Popular es ganar en los juzgados lo que no consiguieron en las urnas ni con la mayoría en el Congreso. A través de bulos, insidias y falsedades, pretenden ir contra alguien que es la mujer del presidente del Gobierno; después de que el Tribunal de Conflictos haya dicho en dos ocasiones que no hay incompatibilidad del presidente del Gobierno de España"

"Además el PP lo hace para intentar ocultar a quien sí ha reconocido que ha cometido delitos, el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid", sentenciaba el ministro.

Citado a la comisión de las mascarillas

"La ciudadanía quiere saber qué ocurrió en aquellos meses, que todos demos la cara y las explicaciones pertinentes"

El también también expresidente del Cabildo de Canarias es uno de los 58 convocados a declarar en la omisión de Investigación del caso 'Koldo', dado que mientras presidía el Gobierno canario, éste compró mascarillas a la trama en 2020. Sobre esta polémica el ministro Torres aseguraba: "Lo que quiero es que haya luz y taquígrafos. Fue el Partido Socialista quien dijo inmediatamente que tenía que haber una Comisión de Investigación. El PP no la apoya en el Congreso y no quiere que al Senado vayan sus presidentes autonómicos [...] No quiere que vaya el señor Feijóo, ni la señora Ayuso, ni el señor Moreno Bonilla".