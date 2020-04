"Mi prima era una chica de 28 años sanísima, el coronavirus no tiene edad"

Sara era una médica de 28 años a la que sus familiares describen como "una niña llena de vida que era todo luz". La joven le comunicó a su madre que creía haberse contagiado de coronavirus cuando atendía a dos chicos que acudieron al servicio de Urgencias del centro médico de Toledo en el que trabajaba.

A los dos días de atender a estos jóvenes comenzó con síntomas y poco después falleció. Cuenta su prima, Anabel, que la joven no era asmática como han apuntado algunas fuentes. Sara sufría una alergia primaveral común, "algo insignificante", señala.

Asegura que desde niña Sara siempre quiso ser médico. "Creemos que cogió la cepa del virus más dura", lamenta. Denuncia que su prima tenía que trabajar sin protección y esa fue la causa del contagio.

Lamenta que la madre de la joven se encuentra desolada: "A mi tía se le ha ido la luz de los ojos, no tiene consuelo porque a parte de la juventud de la niña, el no poder verla ni abrazarla ha sido muy duro", sostiene. La prima de la fallecida ha mandado un mensaje a todos los jóvenes "que se piensan que esto no va con ellos. "Mi prima era una niña muy sana y con una alimentación correcta. Esto no tiene edad".

