Mariló Montero trasquila en directo a Miquel Valls: "Te crece en dos días"

En las últimas semanas surgía una alerta motivada por la aparición de cientos de casos de jóvenes contagiados por un brote de tiña. Erupciones y descamaciones en la piel, y picores, principalmente en el cuero cabelludo, son los síntomas de esta incómoda infección.

La causa no sería otra que la falta de higiene en este tipo de peluquerías. A parte de asumir un alto volumen de negocio, premiando la rapidez a la hora de atender a los clientes, estos centros también ahorraran costes escatimando en medidas de desinfección.

Al plató de Espejo Público acudía Pablo, peluquero, para explicar los métodos y procedimientos necesarios para garantizar la salud en las peluquerías. El periodista del programa, Nando Escribano, se ponía en manos del profesional para que le realizara un corte de pelo mientras explicaban la noticia.

Peluqueros improvisados

Mientras tenía lugar el corte de pelo del periodista, algunos de los colaboradores presentes comenzaban a juguetear con los distintos utensilios. El periodista Miquel Valls bromeaba con "ayudar" al peluquero para terminar con mayor rapidez. A lo que el supuesto cliente de Pablo respondía que "¡una mierda!", y Miquel por su parte alegaba: "Que mi madre es peluquera".

En ese momento la también colaboradora del programa, Mariló Montero, se ofrecía a hacerle un repaso al corte de pelo de Miquel, haciéndose con una maquinilla. "No me fío Mariló", expresaba Valls.

Poco después, cuando Susanna Griso daba paso a Raúl de Lucas, jefe de dermatología pediátrica del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, se escuchaban unos gritos de Miquel Valls, seguidos de unas risas y exclamaciones de varios de los presentes.

El corte, 'estilo Mariló'

Durante las explicaciones de transmisión y medidas de prevención ante esta infección, por parte del dermatólogo, Mariló y Gonzalo Miró estaban distraídos y compartían risas en el plató. Poco después, se escuchaba a Mariló disculparse y pedirle a Miquel: "No me odies, por favor".

Cuando el médico terminaba su intervención, Susanna Griso decía: "Voy a ver el desastre que le ha hecho Mariló", a lo que Miquel Valls, visiblemente molesto, expresaba: "Estoy negro porque todavía no me he visto".

Carreras en plató

Al volverse Miquel y mostrar el trasquilón a las cámaras, una sonora carcajada invadía el plató. El periodista cogía entonces la recortadora y se dirigía hacia el director del programa, provocando la huida a la carrera de quienes que se encontraban entre medias. Alberto, el director, le decía que no se notaba, pero no podría evitar reaccionar con risas, que delataban el desaguisado.

Para tranquilizar a un Nando Escribano y Pablo, el peluquero, le aseguraban: "Te crece en dos días".

Susanna, al ser consciente del trasquilón, sacaba su lado más maternal y pedía amablemente al peluquero que tratara de arreglar la obra de Mariló, liberando a la víctima del siguiente tramo del programa: "Te voy a pedir un favor, cuando termines con Nando, arreglas lo de Miquel, si se puede arreglar. ¡Ay Dios mío!"