María Guruceta, portavoz de mujeres monoparentales: "Hay una serie de argumentos a favor de la equiparación de las 32 semanas de baja"

En España, una pareja que tenga un hijo puede disfrutar de 16 semanas de baja por cada progenitor, es decir, un total de 32 semanas. Lo que ocurre en el caso de una familia monoparental, es que el único progenitor recibe 16 semanas de baja más 10 semanas extra, lo que supone 26 semanas. Una cifra que parece insuficiente para las madres monoparentales.

"Nuestros niños están siendo discriminados"

Según María Guruceta, portavoz de mujeres monoparentales, en una entrevista en Espejo Público: "Una de nuestras socias ha decidido ir al tribunal europeo de Derechos Humanos porque llevamos años reivindicando la equiparación de todos los permisos para cuidar, porque consideramos que los niños y niñas de nuestras familias están siendo discriminados con la mitad del tiempo de cuidado".

Luchan por conseguir 32 semanas de baja

Las familias monoparentales de España llevan años luchando por conseguir que se iguale la baja de maternidad de una familia monoparental, con la de una familia biparental. De momento, han conseguido que el Tribunal Constitucional les de la razón en España en cuanto a las primeras 26 semanas de permiso de nacimiento, pero consideran que son incompletas. "Nuestras familias están siendo discriminadas con la mitad de prestación económica y en el caso de los permisos por nacimiento, de prestación económica que además no tributa. Hay una serie de argumentos a favor de la equiparación de las 32 semanas", ha argumentado María Guruceta.

La opinión de Rosa Belmonte

La colaboradora de Espejo Público Rosa Belmonte, no se ha podido quedar callada ante esta polémica y ha querido defender la postura de las madres monoparentales: "Me parece bien que se luche por estos derechos, porque si se pretende fomentar la natalidad en España, se tiene que cuidar. No pueden pretender que tengamos hijos si no tenemos facilidades".

