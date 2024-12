Margallo, sobre la ausencia de España en la reapertura de Notre Dame: "Es absolutamente incomprensible"

Se trataba de uno de los grandes encuentros diplomáticos de este año. La reapertura de la Catedral de Notre Dame de París, incendiada ahora hace 5 años, ha congregado a representantes de todas las casas reales y dirigentes de los principales países democráticos del mundo. Excepto España. Pero ¿por qué? ¿Hay alguna justificación para ausentarse de un evento tan importante, cultural y políticamente hablando?

Para José Manuel García-Margallo, exministro de Exteriores en el Gobierno de Mariano Rajoy, "es absolutamente incomprensible". Cabe recordar que las competencias de la actividad exterior del país son exclusivas del Gobierno (y del ministro de Asuntos Exteriores, en su defecto). Es el propio Gobierno quien tiene que autorizar (o no, como en este caso) a la Familia Real a representar a España en el exterior. Y ante el silencio de Zarzuela, Margallo lo justifica: "El rey va donde el Gobierno le pide o le dice que vaya, y no hace comentarios cuando el Gobierno no le invita".

Y es que ese funcionamiento, como explica Margallo, se plasmó en la Ley de Acción Exterior en el año 2014, precisamente cuando él era ministro de Asuntos Exteriores. Esta ley dice que "todos los órganos constitucionales mantendrán informado al ministro de Asuntos Exteriores de los viajes internacionales que realicen".

Pero el también exeurodiputado sigue insistiendo: "Que no esté el ministro de Asuntos Exteriores es extraño. Que no esté el ministro de Cultura es esperpéntico". Y carga aún más duramente contra la explicación que dieron, a la que cataloga de "chocante": "Al parecer declinó la invitación (el ministro de Cultura) para estar en el Circo Universal, y no precisamente como actor, si no como espectador".

El exministro también carga contra su predecesor, al que cree que podría haber solucionado la situación "en 5 minutos con una llamada": "Si el ministro de Cultura no quiere ir, se manda a otro. Pero en mi opinión tendría que haber ido el ministro de Exteriores", añade.

Margallo cree que era una oportunidad de oro para hacer "networking, que es hacer amigos", ya que era la primera vez que venía Donald Trump. Una oportunidad para romper el hielo, porque, según el expolítico, "las relaciones con Donald Trump y el Gobierno parece que no van a ser sencillas, por lo menos en el principio".

Se desconocen aún los motivos por los cuales Moncloa no ha querido enviar a ningún representante español a la ceremonia, que Margallo considera que era una "ceremonia para hacer amigos y llevar el nombre de España a lo mas alto". Descarta que lo rechazaran por ser "un acto litúrgico", porque "no lo era". En ella también asistieron autoridades de otras religiones, como Donald Trump, o representantes de Reino Unido (Iglesia Anglicana) o del Reino de Marruecos (religión islámica).

Como conclusión, Margallo cree que "era un acto de profunda significación europea, en un momento en que el proyecto europeo está siendo cuestionado y debilitado por algunos países", y carga contra el ministro Urtasun, que es diplomático de carrera: "Ha estado en Europa mucho tiempo y sabe el significado que tiene Notre Dame para Europa. Es una dejación de funciones", concluye.

