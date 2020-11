Manuela Carmena: "A Martínez-Almeida le diría que debe ser un buen alcalde y no miembro de un partido político"

Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, ha presentado en Espejo Público su nuevo libro 'Cuentos para soñar un mundo mejor'. Se trata de un libro infantil que reúne cuatro historias donde los valores de la justicia, la solidaridad, la amistad o el racismo son el trasfondo en el que se mueven unos personajes que creó para su nieta Lola.

Asegura que disfruta mucho de su faceta de abuela con sus nietas y los cuentos siempre estuvieron presentes en su educación. A Carmena le gustó escribir desde que era una niña y recuerda que pensó en estudiar periodismo pero fue su padre quien le advirtió que le sería muy difícil vivir de eso. Por lo que al final terminó estudiando Derecho y se convirtió en jueza.

Manuela Carmena también ha aprovechado para analizar la actualidad política, de la que ella se desvinculó tras perder las elecciones ante José Luis Martínez- Almeida, actual alcalde de Madrid. Respecto al acuerdo del Gobierno con Bildu en materia de presupuestos, le parece sorprendente que se olvide que hablamos de los presupuestos. "Lo que me importa es lo que se apoye, si apoyara algo que no viera bien sería diferente. Me parece indiferente que lo apoyen unos u otros", señala.

Cree que está mal "que se aprovechen los presupuestos para pedir cosas que no tienen que ver con esa materia". Se define como una persona muy optimista. "En mis 76 años he visto mejorar el mundo y mi país y sé que se consigue. Conseguiremos que la política cambie y se hable de lo que hay que hablar", señala.

Al alcalde de Madrid José Luis Martínez- Almeida le da un consejo: "Que debe ser un alcalde y no miembro de un partido político". Cree que el alcalde no debería haber aceptado el cargo de ser portavoz nacional del PP. "Los partidos piensan que las personas que pertenecen a sus partidos deben seguir su disciplina", señala.

Para Carmena Martínez-Almeida se equivoca con la estrategia de recibir instrucciones de su partido desde las instituciones.

Puedes ver la entrevista completa a Manuela Carmena en Atresplayer.