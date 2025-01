Los magistrados Pallín y Villegas discrepan sobre el último auto del Tribunal Supremo en el caso del novio de Ayuso

Para el exmagistrado José Antonio Martín Pallín "el auto del juez es un salto cualitativo pero es un salto en el vacío". Cree que se está construyendo un relato que no responde a los acontecimientos. En cambio, Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, cree que "el auto es impecable y que el trabajo del juez Hurtado es excelente". Opina que se basa en hechos objetivos y el trabajo de la Guardia Civil y que, a todo esto, es gravísimo filtrar parte del contenido del sumario.

El Gobierno quiere limitar la acción popular de los jueces

Preguntado por la proposición de ley del Gobierno para acotar la acción popular prohibiendo a los partidos ejercer esa acusación, Jesús Villegas dice que "algunos contenidos de la ley son preocupantes porque limita la intervención delos jueces en redes sociales, por ejemplo". Opina que intenta que las noticias de prensa no puedan ser origen de una investigación "y yo me pregunto: por qué no? no nos acordamos de casos como watergate?" Iglesias cree que la ley no va a ir a ninguna parte porque hay un clamor en contra.

Martín Pallín está de acuerdo en que "limitar la libertad de expresión de los jueces no se puede hacer y esa parte sobra". Dice que siempre ha sostenido que los partidos políticos no puedan ejercitar la acción popular porque el partido tiene otras oportunidad como moción de censura. "La proposición no m parece afortunada, hay que retocarla", sentencia.

