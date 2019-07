Escribe Etxebarría en su perfil de Twitter que si Iglesias renuncia en favor de su mujer "por el bien de los españoles", qué hará "por joder a los españoles". A la escritora le han llovido las críticas por ese comentario al que acusan de "machista y desafortunado".

Asegura que escribió ese comentario respondiendo a otro de Unidas Podemos en el que alababan la generosidad de Pablo Iglesias con Montero. "Pensé que el 'tuit' era irónico y respondí igual", destaca.

"Da igual que Irene fuera hombre, lesbiana o gay, no puede ser vicepresidente", afirma. Señala Etxebarría que la ley impide que Montero fuera vicepresidenta tras una cesión de su pareja y está asegura de que Iglesias sabe que eso es así "ya que es doctor en Ciencias Políticas".

Reivindica que "el feminismo no puede amparar que la ley nos la saltemos a la torera" ni "atacar a una mujer que diga que algo es ilegal". "No pienso pedir disculpas a nadie porque no he cometido ninguna machistada", determina.