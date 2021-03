Los desgarradores gritos de un amigo del asesino del Molar: "Fausto me tenías que haber matado a mí"

Los vecinos del Molar (Madrid) continúan conmocionados por el crimen de una madre y su hija de 10 años, presuntamente a manos del cabeza de familia: Fausto. Los vecinos llamaban a los Bomberos tras ver la casa en llamas.

Los efectivos sacaban del inmueble al matrimonio que vivía en la casa y a su hija de 10 años ya fallecidos. Todos presentaban heridas de bala. Las dos mujeres en el rostro y el varón se había autoinflingido el disparo según apunta la investigación.

Los forenses creen que las mujeres murieron en la noche del lunes y el hombre se disparó poco antes de que se iniciara el fuego. Según pudieron determinar los Bomberos el incendio fue provocado ya que se encontraron hasta tres focos de fuego en la casa.

La reacción de estupor de los vecinos de la pareja es notable. No había denuncias previas de malos tratos ni se conocía que esta pareja tuviera problemas. Las cámaras captaban la reacción de un amigo de la familia que no daba crédito al conocer la noticia: "¡Fausto, me has dejado solo! ¡Tenías que haberme matado a mí!", gritaba mientras le sujetaban dos agentes de la Guardia Civil.

