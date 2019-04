Los acusados de vender 'bellota móviles' falsos: "El terminal original tiene modificaciones que lo hacen nuestro"

Eric Cui y Unai Nieto han sido acusados de vender móviles chinos haciéndolos pasar como productos 100x100 extremeños bajo la marca Zetta. Los jóvenes se dieron a conocer como los nuevos Steve Jobs extremeños con su simil 'made in Spain' de la famosa manzana, una bellota.

Aseguran que la idea de crear este móvil surgió porque uno de ellos tenía una tienda de telefonía multimarca y detectó problemas con las garantías de determinados terminales. Entonces, se les ocurrió crear un teléfono que tuviera un mejor servicio postventa.

Eric y Unai admiten que el móvil está fabricado en China, sin embargo la implantación de un software que hace que funcione correctamente en España, el rediseño de la carcasa y el logotipo y la instalación de un transformador de tensión europeo les hace autores de ese terminal.

Aseguran que por el momento no han recibido ninguna denuncia y no tienen miedo de las acusaciones que han lanzado algunos medios de comunicación. "Tenemos autorización de los provedores para modificar el terminal, la marca está registrada, el software tiene una serie de modificaciones que lo hacen nuestro. No entendemos donde está el problema", sostienen.

"Tenemos autorización de los proveedores para modificar el terminal"

Los jóvenes se definen como empresarios humildes. "Somos una empresa de pueblo con muy pocos trabajadores y tan solo tenemos una tienda y no 80 como se ha dicho", señalan. Denuncian que no se apoye a los jóvenes emprendedores e invitan a todos los clientes que hayan adquirido un móvil de la marca Zetta a que acudan a su tienda en Zafra para consultar cualquier duda.

Algunos vecinos se sienten estafados después de haber adquirido el producto porque pensaban que estaba adquiriendo "un teléfono extremeño". Una de las clientas incluso dice que en la tienda donde compró el terminal le dijeron que estaba comprando un Iphone.