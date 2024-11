El llamamiento de Elena, una vecina de Paiporta que pide ayuda tras perder la furgoneta adaptada a su hijo con parálisis cerebral

Unos 120.000 vehículos afectados, en mayor o menor medida, por la riada. Es una de las muchas consecuencias del paso de la DANA en Valencia. La mayoría irá directamente al desguace, aunque muchos son imprescindibles para sus dueños por razones laborales e incluso personales.

"Los pies de mi hijo"

Es el caso de Elena, vecina de la localidad de Paiporta, que tiene un hijo con parálisis cerebral. Como muchos de los testimonios que hemos conocido estos días, nos cuenta que "lo ha perdido todo". Sin embargo, entre los bienes que más echa en falta, imprescindible para su día a día, se encuentra la furgoneta que adaptó hace dos años por 12.000 euros para facilitar la movilidad de su hijo. Reclama la ayuda de algún telespectador para adquirir un vehículo de estas características o el apoyo en su adaptación. Es un medio de transporte que representa, destaca, "los pies de mi hijo" y por la que no existen ayudas para adaptarla.

Una necesidad que cada vez urge más porque sin la furgoneta, su hijo no puede desplazarse: "mi hijo está en casa. Está muy nervioso porque no puede salir". Una necesidad, en definitiva, para normalizar la vida de su niño.

"Si yo llego a estar sola me tiro a por ella"

En plena riada, relata Elena, "se tiró a la calle" para intentar salvar el vehículo. "Había tres hombres que no conocía y me cogieron. Si yo llego a estar sola me tiro a por ella", explica. Siendo consciente de la importancia del automóvil, asegura que "sin pensarlo me hubiera tirado a rescatarlo porque son los pies de mi hijo" y se pregunta: "¿cómo me compro una furgoneta y la adapto? No puedo".

La medicación, otra necesidad básica.

Elena explica en 'Espejo Público' que gracias a la ayuda de bomberos voluntarios de Vigo pudo cubrir las necesidades médicas de su hijo con el suministro de medicamentos. Destaca sobre todo la colaboración de Edu, que ha puesto en marcha la plataforma de ayuda para conseguir una furgoneta adaptada. Un agradecimiento que extiende también a la ayuda Protección Civil de Madrid.