El libro que obsesionaba a la madre que mató presuntamente a sus hijos en Godella

La parricida le entregó a una amiga íntima un libro que le había servido como guía y le dijo que en el caso de que a ella le pasara algo se los entregara a sus hijos Amiel e Itxel. Se trataba de un ejemplar de 'Ami, el niño de las estrellas'.

Fue el libro de cabecera de María en un momento muy importante. El libro describe un mundo de extraterrestres y abducciones. Algunas frases del libro guardan relación con momentos de su vida y hacen pensar que ha sido una fuente de inspiración en algunas de sus ideas quizás malinterpretadas que pueden llevarle hasta el extremo de acabar con la vida de sus pequeños.

Acciones que puede haber detrás de frases como estas:

- "Nosotros no hacemos la guerra, porque creemos en Dios"

- "Dios no tiene apariencia humana, su rostro brillaba en la noche al hablar del Creador, no tiene forma alguna, no es una persona como tú o yo. Es un ser infinito, pura energía creadora...puro amor".

La importancia de estas frases directamente vinculadas al último mensaje que manda a su madre antes de cometer el crimen "Gracias por todo Creador, me voy contigo. Adiós mamá". Ideas que también quedan plasmadas en el dibujo que hace nada más ingresar en prisión relacionado con la vida y la muerte, con la purificación, con el bien y con el mal.