Leopoldo López, en Espejo Público sobre el libro de Javier Moro: "En Venezuela nos quieren muertos a políticos, medios y a la justicia"

Javier Moro convierte a Leopoldo López en el protagonista de su nuevo libro 'Nos quieren muertos', un desgarrador relato de la vida del líder opositor, de cómo un hombre común termina en una cárcel de Venezuela por defender sus ideas. El escritor y político ha compartido la historia de cómo surgió este proyecto y la importancia para millones de venezolanos que siguen gritando "libertad".

Moro: "Si yo me hubiera inventado esta historia, nadie la habría creído"

Leopoldo López ha transmitido en Espejo Público la importancia del libro: "'Nos quieren muertos' no es sólo para los que queremos cambio político. En Venezuela la dictadura quería muertos a los medios, a la libertad de expresión, a la justicia y a todos y cada uno de los derechos".

El escritor nos cuenta la historia de Leopoldo López desde dentro, cómo se sacrifica por su país entregándose al régimen venezolano de Nicolás Maduro y cómo lo vive su familia. Javier Moro: “Si yo me hubiera inventado esta historia, nadie la habría creído. Cuando su mujer Lilian me contó su historia, aún con lágrimas en los ojos, no era consciente de lo que había vivido". El autor asegura que todos los diálogos de esta novela, son reales porque a pesar de estar novelados son relatos de gente que lo vivió en primera persona.

Pero, ¿quién es Leopoldo López?

El venezolano ha sido uno de los presos políticos más famosos del mundo, se ha convertido en todo un referente de la oposición al régimen de Venezuela y un símbolo de lucha por la libertad para los más de 8 millones de exiliados.

Su carrera política empezó años atrás con sus enfrentamientos con el ex presidente Hugo Chávez. En 2014 fue condenado a casi 14 años de prisión por la muerte de 43 personas e incitar la violencia contra el régimen venezolano, aunque el fiscal admitió posteriormente que las pruebas eran falsas.

Leopoldo López recibe muchos apoyos internacionales durante su estancia en prisión pero el más importante es el de su mujer Lilian Tintori que se convierte en su voz hasta su liberación en 2019 por militares sublevados contra Maduro y se refugia en España.