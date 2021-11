Leonor Riquelme: "No me gustaría que mi hija fuera camionera como yo"

Tiene 50 años y es camionera, aunque ya no conduce a diario. Se bajó del camión cuando se quedó embarazada de Diana, su única hija. Leonor Riquelme, que ha crecido entre camiones, elige el libro de Rosa Montero, 'La ridícula idea de no volver a verte' y para disfrutar con la música, el 'Parecen viernes' de Marc Anthony.

Respuesta.- Os he traído aquí, al Castillo de Burgos, porque es donde venía con mis compañeros cuando estudiaba en al facultad.

Pregunta.- ¿Y cómo llega una estudiante de Química a sentarse delante de un volante.

R.- Pues muy sencillo porque uno de los chóferes que mi padre tenía se fue y el me dijo ¿quieres temporalmente mientras aparece alguien probar a llevarlo tú unas semanas? Y bueno así empezó todo. Unas semanas dieron paso a unos meses y me quedé durante años.

P.- ¿En qué momento vuestro padre decidió que tres hermanas se saquen el carnet de conducir camiones?... no era lo más habitual.

R.- No desde luego. De hecho yo recuerdo que en la autoescuela no había más chicas.

P.- ¿Qué tipos de camiones has llevado tú?

R.- Siempre han sido rígidos y siempre de gran tonelaje

P.- ¿Cuánto tonelaje?

R.- Hasta 40 toneladas. Mucha gente piensa que realmente se necesita fuerza para este trabajo, pero no es como antes. Los camiones ahora son automáticos y aunque lo que impresiona es la envergadura del vehículo, realmente es cómodo de llevar. Entonces sí que es verdad que cada vez hay más chicas.

P.- ¿Y cómo es esa sensación de subirse a un cambion por primera vez?

R.- Parece como que vas con más poderío que cuando vas en coche. Te siente como más segura.

P.- ¿Y recuerdas ese primer viaje al volante?

R.- Si, perfectamente. Fue a Barcelona. Con mi padre. Conducíamos de día y volvimos de noche. Me lo pasé superbién y yo me dí cuenta de que me hubiera gustado repetir. O sea, que iba a hacerlo y que estaba encantada.

P.- ¿Se pasa miedo siendo mujer y conduciendo un camión?

R.- Tengo que decir que sí, que evidentemente cuando yo viajo de noche, la parada para hacer el descanso la heces igual a las 4 de la mañana, a las 5… Entonces bajarte en un sitio con poca luz… intentas no dormirte. Hay gente que les han entrado a las cabinas por robar y han tenido algún susto. Entonces vamos con precaución porque no sabes con quién te cruzas.

P.- ¿Y tus hermanas y tú no contentas con ser camioneras os hicisteis empresarias?

R.- Yo estoy encantada con mis chóferes. Sí que es verdad que lo ven con mucha naturalidad, quizás porque cuando yo les contraté ya éramos nosotras las encargadas de la empresa. Es más llamativo cuando vas un taller, un sitio que no te conocen.

P.- De eso te quería hablar, porque es un mundo muy masculinizado, donde históricamente sólo había hombres, los talleres, las asociaciones de conductores ¿te tratan de tú a tú?

R.- Sí, sí. Una vez que te conocen sí.

P.- Leonor, y a ti te gustaría que tu hija fuera camionera?

R.- Preferiría que no. Si tiene un trabajo que le hace feliz y es más seguro que el mío, pues lo preferiría.

P.- Ahora estamos viendo que en Europa y en muchas partes del mundo, hacen falta camioneros. ¿Tú recomendarías a las mujeres que optaran por esto?

R.- La conciliación es complicada, los primeros años, pero desde luego creo que cualquier chica podría hacer el trabajo que hago yo. Y mi hija ve con total normalidad que yo me suba a un camión.

Leonor reconoce "que no hemos llegado a una igualdad todavía, creo que falta mucho, aunque yo sí que veo avances desde que era una cría hasta ahora. Hay cosas que no sé si llegaremos a verlas en algún momento" y continúa pidiendo más facilidades para las mujeres. "No tenemos mucha ayuda del entorno. Estaría bien que se ayudara desde el Estado a las mujeres a salir adelante en momentos difíciles." Y concluye que "la educación de los padres debería ser igualitaria para los niños y para las niñas. Yo he educado a mi hija para que ella vea que puede hacer cualquier cosa que se proponga."