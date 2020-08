La hija de la mujer descuartizada en Chapinería: "Creímos que estaba de vacaciones o durmiendo en la calle"

Los agentes analizan ahora el círculo más cercano de la víctima. Según ha podido saber Espejo Público la anciana mantenía una mala relación con sus hijas y su yerno, que además cuenta con antecedentes penales.

Algunos vecinos de la víctima aseguran que las discusiones entre la madre y sus hijas eran constantes. "Se le oía llorar muchas veces y la que gritaba y la insultaba era su hija", señala una vecina.

Espejo Público ha podido entrar en la vivienda que compartían las hijas con su madre. África, una de las hijas de la víctima atendía a la reportera del programa, Tania Taboada. La mujer aseguraba estar pasándolo muy mal: "Estoy fatal, me estoy muriendo, no como, no duermo ni vivo. No sé nada te lo prometo por mi hija", señalaba a la reportera del programa.

África señalaba que había estado con su madre hacía dos viernes. Asegura que su madre "bebía mucho, tomaba muchas pastillas y se le iba la cabeza". "Dormía en la calle y pensábamos que se había quedado por ahí".

Desconoce el paradero de su pareja, del que tiene una orden de alejamiento, y el que estuvo conviviendo también con la víctima. Cuenta África que la noche que había desaparecido su madre llamó su hermana por teléfono y le pidió hablar con ella. "Yo le dije que no estaba, que pensaba que quizá se habría ido de vacaciones porque ella decía que había un teniente coronel que la llamaba mucho y le había invitado a irse de vacaciones a Galicia".

Tras la entrevista de Espejo Público la Guardia Civil pedía a la reportera del programa que se dirigiera a la comisaría para tomarle declaración.

