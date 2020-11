Las cartas que Rosario Porto envió a Espejo Público antes de suicidarse: "Mientras me quede el más mínimo aliento seguiré luchando"

Rosario Porto estaba condenada junto a su ex marido, Alfonso Basterra, a 18 años de cárcel por el asesinato de su hija adoptiva, Asunta. Tras haber cumplido más de 7 años de prisión, el pasado 18 de noviembre 'Charo' se suicidó en su celda, llevándose consigo su secreto mejor guardado, el asesinato de su hija. Estas son las cartas que escribió a Espejo Público antes de tomar su trágica decisión final.

"La pérdida para mi es del todo irreparable. Y nada, ni nadie conseguirá que me reponga del dolor desgarrador que llevo dentro y que sé que me acompañará toda mi vida. Pero mientras me quede el más mínimo aliento, seguiré luchando por lo que creo que es fundamental: verdad y justicia".

Este es un pequeño fragmento del escrito que presentó Rosario a Espejo Público, y que esta mañana será analizado a lo largo del programa con la invitación de su amigo y psicólogo, que contará en el plató cómo se sentía verdaderamente la madre de Asunta y cuáles fueron sus últimos pensamientos.

Rosario pasó altibajos durante su estancia en prisión. Tuvo varios episodios de depresión y su adaptación fue tardía. Espejo Público pudo hablar también con sus compañeras de la cárcel de Brieva, en Alicante, quienes creen rotundamente en su inocencia y coinciden en que, los días antes de Navidad, era cuando más sufría.

Además, fuentes cercanas a Rosario explicaron que cuando se llevó a cabo su traslado a la prisión de Brieva, sufrió un revés importante del que le costó reponerse.

El día en que se suicidó en su celda, con un cinturón de su bata de ducha, los funcionarios encontraron también una serie de anotaciones en un diario y cuadernos de notas.