El ladrón que le había robado el móvil se lo devuelve después de que le sonría: "Me quedé congelada"

Vicky se encontraba en el metro de Madrid realizando un trayecto que le llevaría dos parados desde la estación de Atocha. Llevaba el móvil en el bolsillo de su chaqueta. Al abrirse las puertas pasó un hombre que le cedió el paso. "Yo no podía pasar porque había unas puertas. Entonces el hombre se apartó para dejarme pasar y le dije: "Muchísimas gracias que tengas un buen día", recuerda. De repente nota que ese hombre la sigue de cerca y en un momento dado se le acerca y le devuelve su móvil: "Te lo oba a robar pero es que me has caído tan bien que te lo devuelvo", le espeta.

Cuenta Vicky en Espejo Público que no era consciente de que le había robado el móvil. "Yo no tenía ni idea, iba tranquilísima de camino a mi casa", señala. Era un hombre de mediana edad. "Le vi muy en la media y nada raro en torno a él", relata.

Reconoce que se quedó muy sorprendida viendo cómo se marchaba el hombre que acababa de devolverle el terminal sin saber qué decir. Cree Vicky que este hombre le robó el móvil en el metro y cuando le dio las gracias por apartarse fue cuando decidió dárselo de vuelta.

Apunta el inspector de Policía que se cometen mil delitos semanales en el metro de Barcelona. Las estaciones de metro donde se cometen más delitos del suburbano de la ciudad condal son Plaza España, la Barceloneta y Sans.