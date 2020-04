"La tos del coronavirus se nota que es diferente, no como la de la gripe"

Le diagnisticaron coronavirus el 10 de marzo y ha pasado días "muy complicados" hasta hoy, que aún permanece de baja. Asegura que "la tos de coronavirus se nota que es diferente, no es la tos que tiene uno habitualmente cuando tiene una gripe. Somos cinco compañeros en la UCI y empezamos con los mismos síntomas a la vez tres de nosotros", señala.

En el momento que se contagió disponían de trajes de protección en el hospital, sin embargo asegura que no los usaban porque aún no había ningún positivo en la UCI, que supieran. Aún no se ha incorporado a su puesto de trabajo pero señala que al menos 100 compañeros ya se han contagiado del COVID-19.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atreplayer.