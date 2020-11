La reflexión de Poli Díaz sobre las drogas: "Si eres rico, estás malito. Si eres de barrio, eres un yonki"

Poli Díaz, exboxeador español, invita a reflexionar sobre el mundo de las drogas en una entrevista con Fran Rivera, en la que critica que el estatus social y el nivel económico de una persona drogodependiente puede alterar la concepción que se tenga de ella y ser tratada como una persona "que está mala", o como un "yonki o drogadicto".

Preguntado por Fran Rivera sobre su salida del mundo de las drogas, Poli Díaz contesta que es algo que ya "no tiene nada que ver conmigo", y lanza un mensaje de ánimo y superación a los jóvenes que se encuentren en situación de drogodependencia. "A todos esos chicos que me vean, que sepan que estoy aquí. He tomado mis sustancias y ahora estoy bien. Me he quitado del tema y quiero ser una imagen para todos los críos".

Durante la charla con Rivera, el exboxeador español ha invitado a reflexionar sobre la consideración que tiene la gente en las personas que sufren este problema, criticando que el nivel económico de cada persona determina la mirada despectiva o compasiva de la gente.

"Si soy rico y he tomado mis sustancias, es que he estado 'malo'. Pero si soy de barrio, es que soy un drogadicto o un yonki", denuncia Díaz durante la entrevista.

"Se empieza con un cigarrito, y después lo que le hechas a ese cigarrito. Así empiezas. Para ser un hombre no hace falta ni fumar ni beber", explica, y confiesa que a día de hoy rechazaría cualquier tipo de sustancia que se le ofrezca. "El que me invite a droga, le meto una h...".

Poli Díaz volverá a subirse al ring dentro de 9 meses

Retirado desde hace años como boxeador, Poli Díaz confiesa que volverá a subirse al ring, un sueño que cumplirá dentro de 9 meses. "Estoy entrenando todos los días. Me entreno bien y ahí es donde se ganan los combates".

Pese a los "10 años o más" que lleva sin boxear de forma profesional, ahora se enfrentará al que ha sido tres veces campeón del mundo, una noticia de la que confiesa no tener miedo. "El miedo es mi amigo. Yo entreno bien. Si te rompen una ceja o te dan, para eso está el hospital".

Puedes ver la entrevista al completo entre Fran Rivera y Poli Díaz en Atresplayer.