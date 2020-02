La exabogada de la mujer que fingió que le habían pegado la vagina: "Jamás la presioné"

La abogada Emilia Esteban, que defendió en primera instancia a la acusada de fingir su propio secuestro y una agresión por parte de su ex pareja en 2016, ha negado las declaraciones realizadas por ésta en la Audiencia Provincial de León. "Cuando he leído las declaraciones he alucinado, jamás la presioné", decía.

La acusada asegura que mintió en sus declaraciones presionada por su abogada y por la guardia civil, por ello, ahora Esteban se defiende. La abogada ha estado en Espejo Público para contar cómo lo está viviendo y que medidas tomará al respeto.

"Accedí a defenderla en un primer momento porque era la víctima, pero en cuanto fue detenida por falso testimonio anuncié mi renuncia como su abogada porque me había mentido", explicaba.

Emilia Esteban: "Estoy completamente asombrada porque llevo tres años sin saber nada de ella desde que fui su abogada y ahora me menciona falsamente y sin motivo".

Comenta que tanto la Guardia Civil como ella la ayudaron constantemente y en vez de recibir agradecimiento, que haya reaccionado de esa manera la deja muy sorprendida. Ha anunciado que decidirá más adelante las medidas que tomará al respecto, pero ha querido dejar claro, "yo no he mentido".

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.