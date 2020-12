Mónica García, adjunta de 'Más Madrid: "El hospital Isabel Zendal es un modelo de corrupción de la sanidad"

Mónica García, portavoz adjunta de 'Más Madrid' y médico profesional, ha criticado esta mañana en Espejo Público la inauguración del Hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal. Denuncia que se trata de un modelo de corrupción de la sanidad cuyo presupuesto habría servido para reforzar la atención primaria y evitar el colapso sanitario.

"Sería una buena noticia si lo que se hubiese inaugurado fuese un hospital. Lo que se inauguró ayer es el modelo de corrupción de sanidad de la Comunidad de Madrid. El propio consejero no ha sabido decirnos para qué sirve o qué pacientes van a ir. Y por supuesto, no ha sabido decirnos qué profesionales van a trabajar", explica la portavoz.

Los sindicatos médicos han sido uno de los muchos grupos que han protestado por la creación del nuevo hospital covid, especialmente por la decisión de la Comunidad de Madrid de reubicar a profesionales de otros hospitales al nuevo centro.

Muchos sanitarios defienden que esa decisión dejará "desnudos" a otros hospitales que, además de enfrentarse al coronavirus, siguen luchando por curar a pacientes con otras patologías.

"Un almacén sin médicos, sin enfermeras y sin pacientes a mí no me parece un hospital. Les puedo asegurar que un hospital es un lugar donde trabajamos en equipo, donde tenemos especialistas, donde los pacientes se sienten seguros y les vamos a dar una sanidad de calidad. Eso no está asegurado en el hospital Isabel Zendal", denunciaba García.

La portavoz y sanitaria mantenía así su argumento en relación a la construcción del nuevo hospital de pandemias, y pone el foco en los sobre costes y en los "contratos a dedo" que se han hecho.

"Si nos vamos a la definición de corrupción nos encontramos que es la definición del Isabel Zendal. Nos vamos a gastar en sobre costes el 100% de lo que habíamos presupuestado. Vamos a dar contratos a dedo a las empresas que son sospechosas habituales de la Comunidad de Madrid".

En su discurso, García continuaba mirando con lupa el presupuesto destinado a la construcción de un "hospital innecesario" que, de acuerdo a las palabras de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, librará la batalla contra el coronavirus.

"No señores, la batalla se ha librado en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, donde por cierto se sigue librando porque seguimos teniendo hospitales colapsados y una sanidad pública colapsada", explicaba la portavoz mientras insistía en el papel exhausto de los sanitarios.

Por último, García invitaba a reflexionar sobre aquellos con otras patologías no relacionadas al coronavirus, y aseguraba que si el dinero del Isabel Zendal se hubiese destinado al refuerzo de la sanidad pública, tendrían una mayor atención.

"Estamos dejando a un lado a los pacientes no covid. Esos 100 millones bien nos vendrían para haber reforzado la atención primaria, la calidad de los sanitarios y reponer rastreadores. Somos profesionales precarios en un porcentaje que es inasumible para la sanidad pública", concluía.

