La mujer del parricida de Getafe que mató a sus dos niños: "Pido respeto para el padre de mis hijos"

Ana Isabel Gutiérrez ha trasladado un mensaje en nombre de la madre de los niños. "Raquel pide respeto para el padre de sus hijos. Asegura que es una situación muy dolorosa y hay más familia que ve lo que se está publicando y se les puede hacer daño", señala.

El padre de los niños se suicidó después de matar a sus hijos arrojándose a las vías del tren. Fuentes cercanas al caso han revelado que el hombre portaba una nota en el momento que se quitó la vida en la que reconocía la autoría del crimen.

La amiga de la familia asegura que nadie se explica este comportamiento del hombre. "La pareja siempre ha tenido unos valores en el trato excepcional para sus hijos. No es un tema de violencia de género, no es un caso Bretón. No había ningún tipo de problema entre ellos", ha señalado.