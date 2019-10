Varios vecinos dicen que les extraña que no le hubieran quitado la custodia de su hijo a Ana María hace tiempo. La familia del niño estaba sobre aviso de que la madre no trataba bien al pequeño. Sin embargo, ninguna denuncia pudo evitar el trágico suceso.

La investigación apunta a que la progenitora estranguló al niño dentro del propio vehículo. La madre le pidió ayuda a una vecina para sacar al menor del coche, ésta al ver el estado del niño llamó a Emergencias. Los efectivos sanitarios trataron de reanimarle sin éxito en el lugar de los hechos, finalmente certificaron el fallecimiento al no poder hacer nada por salvar su vida.

El periodista Nacho Abad ha revelado en 'Espejo Público' lo que declaró la madre tras ser detenida por la Policía por el asesinato del niño: "¿Yo? Yo no he matado al niño, no soy consciente", dijo a los agentes.