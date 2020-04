La ginecóloga a la que llamaron 'rata contagiosa': "Cuando vi la pintada entré en shock"

La doctora Bonino, ginecóloga, ha estado en Espejo Público y ha contado cómo descubrió la pintada en su vehículo. Cuando se disponía a coger el coche para atender una consulta médica se encontraba con una pintada en su coche: "Rata asquerosa" y además, con las ruedas del vehículo pinchadas. Señala que seguramente haya sido un vecino puesto que el coche estaba dentro del parking del edificio donde reside en Barcelona.

"Cuando lo vi entré en shock, nunca me había pasado, no me lo esperaba. Soy una persona muy pacífica y nunca me meto con nadie", asegura Bonino. Apunta que en cuanto vio la pintada rápidamente lo denunciaron ante los Mossos de Escuadra y lo comunicaron a la comunidad, a la que han pedido que se instalen medidas de seguridad en el edificio.

Explica que tanto su marido como ella han vivido siempre en España pero en su caso nació en Uruguay y en el caso de su marido en China, y cree que por ese motivo o por ser sanitaria podría ser la causa de las pintadas por parte del vecino.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.