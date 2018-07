La familia de Eulalia, la anciana de 98 años que ha recuperado su vivienda tras ser okupada: "Es mentira que no la atendiéramos"

La hija de Eulalia asegura que no volverá a dejar que su madre viva sola y a partir de ahora la llevará a su casa. "Mi madre podrá ir a su casa los ratitos que quiera pero en mi casa se va a quedar hasta que se muera. De aquí solo sale para ir a enterrarla", sostiene.

Afirma que la familia de Eulalia trató de echar a Mohamed en más de una ocasión. "Se nos envalentonaba y llegó incluso a sacarnos un cuchillo", refleja. Denuncian que la anciana estaba anulada por el okupa. "A mi madre ya no le importaba la familia", lamenta.

"El día que conteos lo que le hizo Mohamed o este señor se mete bajo tierra o va directo a la cárcel"

Sobre las acusaciones de algunos vecinos del pueblo de que la anciana estaba desatendida por su familia, una de las hijas de Eulalia se muestra tajante: "A mi madre siempre la he cuidado yo. Los inviernos me la llevaba conmigo y los veranos la traía aquí porque ella quería estar en su casita". Destaca que sobre Mohamed pesan graves acusaciones que ahora no puede desvelar por el momento procesal de la denuncia pero asegura que el día que se conozcan "o este señor se mete bajo tierra o va directo a la cárcel".