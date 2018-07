El drama de Eulalia, una anciana de 98 años que encuentra su casa 'okupada' al regresar del hospital

NAVACERRADA | EL NOVIO DE SU NIETA LE CAMBIA LA CERRADURA

A sus 98 años Eulalia ha tenido que abandonar su casa de toda la vida para irse a vivir con una de sus hijas después de que el novio de su nieta haya okupado su vivienda. La mujer regresó a su domicilio tras un ingreso hospitalario y no pudo acceder a él, ya que el okupa había cambiado la cerradura. Eulalia estuvo cuatro años conviviendo con su nieta y el novio de ésta, que asegura que le maltrataba. "Me pegaba y me llamaba puta guarra. Le tenía miedo", reconoce la anciana. La última vez que el novio de su nieta se le metió en casa fue después de salir del calabozo. Su pareja le había denunciado por malos tratos y este no tenía donde ir, le pidió a la anciana que le dejara quedarse un par de días y aprovechó el ingreso hospitalario de esta para cambiar la cerradura.