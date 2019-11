José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', pidió a su mujer que le diera coartada la noche en la que terminó con la vida de Diana Quer. Su exmujer, Rosario, ha corroborado en sede judicial que le retiró la coartada después de ver en televisión una imagen de su domicilio, en el que convivía con su hija.

En la segunda sesión del juicio por el crimen de Diana Quer, Rosario, exmujer del acusado, ha sido preguntada por los hábitos sexuales que mantenía con su marido.

Afirmaba que a nivel sexual no tenía gustos extraños ni era agresivo. Asimismo, Rosario afirmaba en sede judicial que en los últimos 5 años no mantuvo muchas relaciones sexuales con él debido a la grave crisis que atravesaba su matrimonio. "En los últimos 5 años no teníamos mucha relación porque él era consciente de que nuestra relación estaba a pique y el divorcio iba a caer sí o sí", aseguraba.

