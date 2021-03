La ex mujer de Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, recibe una brutal paliza en la cárcel

La ex mujer de Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, ha recibido una paliza en la cárcel catalana en la que se encuentra.

La brutalidad de la agresión ha hecho que los servicios de emergencias hayan tenido que dar a Dobrowolski varios puntos de sutura en la cabeza. La que fuera esposa del productor de televisión habría sido extorsionada durante días para pagar una deuda que contrajo dentro de prisión.

Según ha explicado Nacho Abad en Espejo Público, las reclusas no sólo habrían amenazado a la propia Dobrowolski sino también a sus hijos y a su ex marido. En la prisión de Can Brians están preocupados tras el suceso y por ello le habrían asignado vigilancia especial durante 24 horas.

Alfonso Egea ha recordado que "dentro de la prisión debería imperar la seguridad". Según el periodista, Dobrowolski es carne de cañón para las prisioneras. "Persona conocida y relacionada con un círculo económicamente bueno".

Desde su ingreso en el penal el pasado 4 de enero tras intentar asaltar la casa de Mainat en Barcelona se hizo amiga de Rosa Peral, autora del crimen de la Guardia Urbana.

Puedes ver la noticia completa sobre la agresión en la cárcel a Angela Dobrowolski en ATRESPLAYER.