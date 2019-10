El hijo del yerno acusado, subió a sus redes sociales una fotografía de una camiseta con el mensaje 'jaque mate'. Lo hizo tres horas después de la muerte de su abuela. Asimismo, este mismo nieto envió un WhatsApp a su abuela advirtiéndole que no volvería a verla tras su decisión de echar del Consejo de Administración de la empresa a su madre. El nieto asegura que su relación con la abuela "era muy buena" y envió este mensaje porque su madre le pidió que lo hiciera y formaba parte de una estrategia:

"La relación con mi abuela era muy buena. Mi madre me pidió que lo hiciera por una estrategia que estaban siguiendo. Mi abuela me decía que hiciera caso a lo que me dijeran papá y mamá y lo hice".

Otro de los nietos declaraba en sede judicial que no le pareció normal que su primo publicara la fotografía de 'jaque mate' en sus redes sociales cuando le consta que tenía "una relación muy buena con su abuela y eso no tenía sentido".