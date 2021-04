La crítica de la directora de la patronal de las residencias a Pablo Iglesias: "Tras más de 10 peticiones no he tenido el honor de conocerle"

"Estamos totalmente vacunados. Con la vacuna que más funciona. No hay COVID" en las residencias ha asegurado Cinta Pascual, directora la patronal de las residencias de mayores en España. Ante la querella presentada contra Pablo Iglesias por abandonar a los mayores en la residencias durante la pandemia, Cinta ha explicado que "tras más de 10 peticiones no he tenido el honor de conocer al ministro. Y el otro día, cuando firmamos el acuerdo de la mesa en el que se hablaba del pacto de la dependencia, tampoco tuve la oportunidad".

"Yo siempre querido explicarle lo que sufrimos. Yo creo que es muy bueno hablar con gente que ha estado en primera línea y que ha sufrido la realidad porque al final, las personas, aprendemos de esta realidad" ha expresado Cintia Pascual, directora de la patronal de las residencias, en el programa Espejo Público.

La directora de la patronal ha reflexionado sobre la situación de las residencias durante la pandemia del coronavirus. "Y si en un momento dado, se decidió en algunas comunidades que no se podía atender a los mayores porque no había suficientes camas era importante hablarlo. Y si nosotros como sector teníamos que tomar la decisión, como sector era importante decir a sus familias y a la población en general que no era el sitio donde debían estar cuando estaban enfermos de COVID pero que no había otra manera de hacerlo. Y creo que esto es muy importante que lo digamos alto y que lo reconozcamos".

"Yo tenía ganas de explicárselo al ministro" ha contado Cinta Pascual en Espejo Público, "la respuesta siempre ha sido que las competencias están delegadas a las comunidades, esto ya lo sé, llevo 26 años trabajando en dependencia. Yo ya sé quién tiene las competencias pero hubo un momento que había un estado de alarma y que por ejemplo, para conseguir EPIs, había que ser reconocido como empresa de primer nivel y nosotros tardamos casi un mes".

La directora de la patronal de las residencias ha recordado una de las etapas más complicadas. "En nombre del ministerio nos confiscaron millones de mascarillas. Tampoco nadie se ha sentado delante de nosotros y nos ha dicho por qué pasó esto. Pero ahora, ya está, ya ha pasado Y le explicaremos a la nueva ministra si es que nos atiende, que hay 238.000 personas esperando una plaza de residencia".

