Este conductor había consumido marihuana y cocaína y en el accidente murieron un camionero y dos jóvenes que le acompañaban en el coche.

La madre de uno de estos jóvenes, de 21 años, se encuentra desesperada. No entiende que la persona responsable de la muerte de su hijo siga en libertad sin fianza. "Yo ya no voy a poder abrazar a mi hijo, ni besarlo, mi hijo está muerto.. yo también estoy muerta en vida y solo puedo rezar porque se haga justicia y esto me lo han denegado", lamenta esa progenitora.

El conductor homicida circulaba a 150 kilómetros por hora y conducía bajo los efectos de la cocaína y del hachís.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.