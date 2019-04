Julián Muñoz: "Lo que quieren es que me muera"

TRAS RECIBIR EL ALTA HOSPITALARIA

El exalcalde de Marbella, Julían Muñoz ha salido del hospital de Algeciras donde se encontraba ingresado tras un amago de angina de pecho. A la salida ha hablado con Espejo público y ha criticado su situación procesal, "me están aplicando un artículo que lo que quieren es que me muera. El señor que quiere que me muera, lo va a conseguir".