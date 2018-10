Juan de Antonio, fundador de Cabify: "No vamos a vender la empresa porque no estamos aquí para quedarnos dos días"

'UN CAFÉ CON SUSANNA'

Juan de Antonio, fundador y presidente de Cabify, asegura que no tienen ninguna intención de vender la empresa porque su objetivo de es a largo plazo: "no estamos aquí para quedarnos dos días". La compañía multiplica por seis su crecimiento cada año pero reconoce que no siempre fue así: "Entre 2011 y 2016 estuvimos a punto de morir, los empleados tuvimos que aportar dinero que teníamos ahorrado", señala. Considera que el taxi tiene su territorio muy acotado y no entiende que el sector le acuse de competencia desleal porque "ambos tienen un marco normativo diferenciado".