Juan Chicharro, exmando militar: "Nos preocupa que Otegi sea socio del Gobierno"

Después del polémico chat de militares, llega el manifiesto contra el Gobierno. Juan Chicharro es el principal impulsor de la misiva que 271 mandos de las Fuerzas Armadas, en condición de retirados, han firmado contra el Ejecutivo central y Espejo Público ha hablado con él.

El exmilitar ha reconocido que no han ofendido a nadie y que en todo momento dicen "verdades que se pueden leer en cualquier periódico". Del mismo modo ha hablado sobre el pacto del Ejecutivo central con Bildu. "Me parece muy mal y me toca el corazón cuando vemos que el presidente del Gobierno se alía con los asesinos de mis compañeros".

Juan Chicharro ha opinado sobre Vox y ha querido matizar que no tienen nada que ver con la formación política que lidera Santiago Abascal, afirmando que a ellos lo único que les preocupa es que "unos señores golpistas catalanes digan que van a volver a dar otro golpe de estado, que el señor Otegi sea el socio del presidente del Gobierno y quieran asaltar la justicia e imponer una verdad única como en Corea del Norte".

En la declaración, los participantes han querido dejar claro su "completa desvinculación y desagrado" con lo expresado en un chat privado, algo "ajeno a la esencia de soldados".

