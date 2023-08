Juan Bravo: "Condonar deuda no es reformar el sistema de financiación, es cambiar dinero por votos"

10 días después de haber ido a votar en las elecciones generales de 2023 la polémica ahora se traslada a Marruecos, que es el destino elegido por Pedro Sánchez para disfrutar de unas vacaciones privadas con su familia. Desde que se ha conocido este viaje, varias voces de la oposición lo han afeado.

Juan Bravo, ha explicado su opinión al respecto de la siguiente manera: "Por resumir, en lo personal respeto, pero necesita mayor análisis. Es esperpéntico que se hayan convocado elecciones en mitad del verano, que se haya obligado a la gente a interrumpir, a cortar o a retrasar sus vacaciones para ir a votar. Que se haya pedido un esfuerzo especial a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, a las personas que han trabajado en las mesas electorales e incluso al propio personal de Correos, y que eso que era tan urgente, que era necesario convocar elecciones en el mes de julio, ahora ya no es tan importante y se puede ir de vacaciones con libertad absoluta y, en segundo lugar parece un acto de soberbia desde el punto y hora que todavía no conocemos cuál es la política en materia internacional en relación con Marruecos y con el Sáhara, y se va a Marruecos o qué ha pasado con el Pegasus, con la filtración de su móvil y que todavía no tenemos explicación".

Ha concluido el vicesecretario de economía diciendo: "Eso es lo que tenemos, es el presidente que tenemos y como actúa no creo que sorprenda. Por desgracia, no nos sorprende ese tipo de actitudes y quizás lo que genera son más problemas".

Financiación autonómica

Preguntado por la reforma del sistema de financiación que el PSOE ha puesto sobre la mesa de las negociaciones para conseguir apoyos de cara a una hipotética investidura de Pedro Sánchez, Bravo critica que "la financiación autonómica no se negocia de manera bilateral, se negocia de manera conjunta con las CCAA".

Bravo ha reprochado que el sistema de financiación autonómica "en 5 años no ha habido ninguna voluntad de intentar mejorarlo y cuando me hacen falta unos votos lo pongo encima de la mesa". Añade que esta reforma "tiene que ser un sistema que no sirva para confrontar a las CCAA, que sirva para unir porque lo que hay junto a la financiación autonómica es la financiación de los servicios públicos básicos de los españoles, de todos los españoles y eso es realmente lo que está ahí encima de la mesa". E incide, en referencia a la posibilidad de que entre en juego la condonación de ciertas deudas autonómicas: "Condonar deuda no es reformar el sistema de financiación es cambiar dinero por votos".

En este apartado defiende que lo que propone el PP es "un proyecto de país, un proyecto ilusionante" y explica: "Porque si aumentamos la recaudación y no gastamos en lo que no debemos podremos devolver esa deuda, no porque la tengamos que condonar, sino porque nuestra economía va tan bien que podamos reducirla".