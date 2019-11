Espera José Manuel Villegas que del Congreso interno de la formación salga un nuevo presidente y un nuevo equipo para dar un impulso al partido. "Se abrirá una segunda etapa tan ilusionante como la de ahora", señala.

Reconoce que ha recibido algún mensaje pidiéndole que no se vaya pero es consciente de que en la formación se ha abierto una etapa que está en proceso de transición. Valora Villegas que Inés Arrimadas haya dado un paso al frente y cree que la aspirante a líder de Ciudadanos tendrá que ir confrontando su propio equipo.

Hace autocrítica pero destaca que no es fácil esgrimir la causa de la debacle de votos en las elecciones. "Cuando pasas de 57 a 10 diputados hay que reconocer que hay errores y no has sido capaz de convencer a los españoles". Cree que ha habido un cúmulo de circunstancias que les han llevado a perder votos pero no un solo motivo.

Se pone a disposición del partido hasta el mes de marzo para poder hacer la transición del nuevo equipo. No sabe a qué se va a dedicar en el futuro. Antes de entrar en política era abogado. No descarta retomar esa actividad aunque tampoco se cierra a nuevas posibilidades. "De lo que no tengo ninguna duda es que lo que haré en el futuro no será tan emocionante como lo que he hecho en los últimos años".

Puedes volver a ver la entrevista completa a José Manuel Villegas en Espejo Público.