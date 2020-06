José Manuel Franco: "Sabiendo lo que sabemos ahora, celebrar el 8M sería una locura y una irresponsabilidad"

Señala José Manuel Franco sobre la manifestación del 8M que "sabiendo lo que sabemos ahora no la hubiera permitido porque sería una auténtica locura y una irresponsabilidad". "Si supiéramos las consecuencias que ha traído el virus a los madrileños no. Ese día no sabíamos nada, íbamos aprendiendo cada día", explica.

Destaca que el día 5 de marzo nadie alertó sobre lo que podía pasar los días sucesivos. El gran salto del avance de la enfermedad se produjo el día 9 "y no tuvo ninguna relación con el día 8 porque no dio tiempo".

Cree que el Gobierno actuó con mucha responsabilidad para frenar el ascenso del covid-19. Recuerda que ya el día 3 de marzo se recomendaba a los viajeros procedentes de países con el virus muy extendido que hicieran vida normal y si notaban síntomas el 4º día llamasen al 112.

Asegura que siempre se ha manifestado "con el máximo respeto hacia la Guardia Civil" y por eso le sorprendió el informe de la investigación del 8M "porque no era lo riguroso que uno espera que sea la Guardia Civil", pero matiza que mantiene intacto su respeto al cuerpo.

El delegado del Gobierno en Madrid cree que los madrileños han sido muy responsables y está convencido de que si alguno tiene síntomas de estar infectado él mismo limitará sus desplazamiento y no irá a ninguna otra región a expandir el virus. Cree que "ahora es más importante que nunca la responsabilidad individual".

