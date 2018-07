José Antonio Marina: "Hasta que la preocupación por la educación no suba en el CIS nos quedaremos en la cuneta"

Marina ha opinado sobre 'el plante' a medias de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau al rey Felipe VI. Considera que esa puesta en escena "está muy en consonancia con el teatro de las verdades a medias que se ha organizado dentro de toda la campaña independentista".

Cree que vivimos inmersos en un 'síndrome de indefensión social'. "No respondemos al paro, a la violencia, a las mentiras políticas ni a las desigualdades generalizadas", lamenta. Se confiesa amante de las nuevas tecnologías pero reconoce que están produciendo una rapidez que va en contra del sentido crítico. "Cuando una persona dice 'Me gusta' no responde a la segunda parte, el por qué te gusta".

Para Marina el nacionalismo abusa de las mayúsculas. "Cuando un político habla de pueblo con mayúsculas acaba perjudicando a los ciudadanos con minúsculas. Habría que bajar de la idolatría de las mayúsculas a lo que está pasando al ciudadano de a pie".

Cree que uno de los problemas de los planes de educación es la preocupación real que existe sobre el tema. "En las encuestas del CIS la educación aparece muy abajo, tiene que ser la sociedad española la que se dé cuenta de que tal como van las cosas en el mundo o mejoramos la educación o nos quedamos la cuneta. El informe PISA no nos dice nada a los docentes de cómo debemos hacer las cosas", subraya el educador.

José Antonio Marina preside el jurado de los premios 'Grandes profes. Grandes iniciativas' que organiza el Grupo Atresmedia. Sobre el papel del profesor cree que su cometido es desarrollar el talento de los alumnos.

Asegura que a parte de la primera edad de aprendizaje que iría de los 0 a los 3 años, existe otra fase que va de los 13 a los 18 considerada como la "segunda edad de oro del aprendizaje". En la adolescencia siempre les echábamos la culpa a las hormonas pero lo que ocurre es que cambia la proporción entre sustancia gris y sustancia blanca. Los adolescentes sabían conducir su cerebro con la potencia de un ciclomotor y de pronto se encuentran con que tiene la potencia de un Ferrari".