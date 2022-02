Jordi Sánchez, 24 días en coma por el coronavirus: "Cuando desperté creí que había muerto mi hijo"

"Tú estás bien y de un día para otro te pones malísimo, te duermes, toda tu familia entra en crisis y cuando te despiertas estás hecho una mierda". Así resume el actor Jordi Sánchez lo que ha supuesto para él atravesar el coronavirus y estar 24 días en coma por la enfermedad.

El intérprete recuerda que cuando despertó después de tantos días pensó que no podría volver a andar y que se iba a quedar en silla de ruedas. El momento de despertar del coma lo vivió como algo "horrible porque tienes mucha medicación encima". "En mi caso creí que había muerto mi hijo. Las alucinaciones no son como los sueños, tardé un día y medio en acabar de entender que no era cierto y estaba tristísimo y hecho un desastre", recuerda.

Cuenta el actor que el día después de despertar estaba viendo a Andreu Buenafuente en la tele del hospital y el efecto de la medicación le hizo pensar que estaba en su habitación. "Estaba en la cama y pensé que Andreu Buenafuente venía a verme e incluso me tapé con la sábana", relata.

"Pensé que no volvería a andar y que me quedaría en silla de ruedas"

Desde que se hiciera pública su batalla contra el coronavirus el actor recibe mucho cariño de la gente. "En vez de felicitarte por tus películas o series te pregunta cómo te encuentras o si ya estás bien. La gente te envía bendiciones por Instagram. A mí me sorprendió mucho que me impactara tanto recibir tantos mensajes", apunta.

Jordi se encuentra en un momento de expansión profesional: Ha escrito el libro 'Nadie es normal', se acaba de estrenar su serie 'Señor dame paciencia' y está a punto de arrancar el rodaje de una película que escribe y dirige.

Puedes ver la entrevista completa al actor Jordi Sánchez, que estuvo 24 días en coma por el coronavirus, en Espejo Público a través de Atresplayer.